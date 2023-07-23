Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8937 RUR   0.0188 GBR   2.1894 TRY   0.0633

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 77.07 +1.42 Brent 81.07 +1.43

Дальнее зарубежье 23.07.2023 10:39

Китай вывел на орбиту четыре спутника

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на околоземную орбиту четыре спутника, сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен в 10:50 по Пекинскому времени (06:50 по Баку) со стартовой площадки космодрома Тайюань.

По данным корпорации, на орбиту были выведены три спутника дистанционного зондирования Земли Sixiang и аппарат Lingxi-03.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, РАКЕТА, СПУТНИКИ, ОРБИТА


Похожие новости


Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон МИД Китая выразил сожаление по поводу запуска северокорейской ракеты Сеул и Пекин обсуждают меры на случай пуска северокорейской ракеты Пекин испытал баллистическую ракету морского базирования - СМИ Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету - СМИ Китай призывает к спокойствию в случае пуска КНДР баллистической ракеты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az