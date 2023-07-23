Китай вывел на орбиту четыре спутника

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на околоземную орбиту четыре спутника, сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен в 10:50 по Пекинскому времени (06:50 по Баку) со стартовой площадки космодрома Тайюань.

По данным корпорации, на орбиту были выведены три спутника дистанционного зондирования Земли Sixiang и аппарат Lingxi-03.