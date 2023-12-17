Китайская ракета Hyperbola-1 успешно вывела на орбиту космический аппарат DEAR-1

Ракета-носитель Hyperbola-1 частной китайской компании i-Space успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту космический аппарат DEAR-1, сообщила компания-разработчик аппарата AZSPACE в воскресенье.
Запуск ракеты был осуществлён со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 15:00 по пекинскому времени (в 11:00 по Баку).
На орбиту высотой 500 км был выведен прототип будущего непилотируемого корабля B300, основной целью которого является испытание систем аппарата и верификация его технических характеристик. Также он оборудован полезной нагрузкой для съёмки Земли и проведения экспериментов в области естествознания.
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