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Дальнее зарубежье 17.12.2023 20:10

Китайская ракета Hyperbola-1 успешно вывела на орбиту космический аппарат DEAR-1

Ракета-носитель Hyperbola-1 частной китайской компании i-Space успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту космический аппарат DEAR-1, сообщила компания-разработчик аппарата AZSPACE в воскресенье.

Запуск ракеты был осуществлён со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 15:00 по пекинскому времени (в 11:00 по Баку).

На орбиту высотой 500 км был выведен прототип будущего непилотируемого корабля B300, основной целью которого является испытание систем аппарата и верификация его технических характеристик. Также он оборудован полезной нагрузкой для съёмки Земли и проведения экспериментов в области естествознания.

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Тэги: КИТАЙ, ОРБИТА, РАКЕТА, АППАРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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