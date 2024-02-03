Китай вывел на орбиту девять спутников с помощью ракеты, стартовавшей с морской платформы

Китай в субботу успешно вывел на орбиту девять спутников с помощью ракеты-носителя "Цзелун-3", запущенной с морского стартового комплекса, сообщил телеканал CGTN.
Все девять аппаратов, один из которых является спутником дистанционного зондирования Земли, выведены на целевую орбиту.
Запуск ракеты был осуществлен с морской платформы, находившейся в Южно-Китайском море вблизи города Янцзян (провинция Гуандун на юге Китая), в 11:06 по пекинскому времени (в 07:11 по Баку).
Это уже третий по счету полет ракет-носителей серии "Цзелун-3".
Ранее в субботу китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2С" также успешно вывела на орбиту группу из 11 спутников Geely-02. Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 07:37 по пекинскому времени (в 03:37 по Баку).
Спутники компании GeeSpace, выведенные на заданную орбиту, будут обеспечивать работу сервисов автономного вождения автомобилей брендов Geely Holding, позиционирование с точностью до сантиметра, а также связь транспортных средств и инфраструктуры для безопасного вождения.
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