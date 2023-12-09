Китайская ракета вывела на орбиту три спутника

Китайская ракета-носитель с первым в мире кислородно-метановым двигателем в субботу успешно вывела на орбиту три спутника, сообщила компания-разработчик LandSpace.
Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая в 07:39 по Пекинскому времени (в 03:39 по Баку).
На орбиту были выведены аппараты HongHu, TianYi-33 и HongHu-2. Типы спутников и сферы их применения в сообщении не раскрываются.
Этот запуск стал третьим для этой ракеты. По данным разработчиков, она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до четырех тонн полезной нагрузки.
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