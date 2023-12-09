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Дальнее зарубежье 09.12.2023 10:05

Китайская ракета вывела на орбиту три спутника

Китайская ракета-носитель с первым в мире кислородно-метановым двигателем в субботу успешно вывела на орбиту три спутника, сообщила компания-разработчик LandSpace.

Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая в 07:39 по Пекинскому времени (в 03:39 по Баку).

На орбиту были выведены аппараты HongHu, TianYi-33 и HongHu-2. Типы спутников и сферы их применения в сообщении не раскрываются.

Этот запуск стал третьим для этой ракеты. По данным разработчиков, она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до четырех тонн полезной нагрузки.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, СПУТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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