Китай вывел на орбиту спутник связи

Китайская тяжёлая ракета-носитель "Чанчжэн-5" в пятницу успешно вывела на орбиту испытательный спутник связи, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC). Запуск ракеты был осуществлён с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 19:30 по пекинскому времени (15:30).

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