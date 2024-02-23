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Дальнее зарубежье 23.02.2024 17:20

Китай вывел на орбиту спутник связи

Китайская тяжёлая ракета-носитель "Чанчжэн-5" в пятницу успешно вывела на орбиту испытательный спутник связи, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 19:30 по пекинскому времени (15:30).

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, СПУТНИК, СВЯЗЬ


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