Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR4-01, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC). Запуск ракеты был осуществлён в воскресенье в 01:26 по Пекинскому времени (в субботу в 21:26 по Баку) со стартовой площадки космодрома Сичан.

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