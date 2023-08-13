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Дальнее зарубежье 13.08.2023 09:05

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR4-01, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён в воскресенье в 01:26 по Пекинскому времени (в субботу в 21:26 по Баку) со стартовой площадки космодрома Сичан.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, СПУТНИК, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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