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Дальнее зарубежье 15.10.2023 11:10

Китай вывел на орбиту метеорологический спутник

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту метеорологический спутник "Юньхай-1-04", сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Ракета была запущена в 08:54 по Пекинскому времени (04:54 по Баку) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Аппараты серии "Юньхай-1" создаются Шанхайской академией космических технологий (SAST) для слежения за состоянием атмосферы, земных водоемов и космической средой, предупреждения и борьбы с природными бедствиями, а также для проведения научных экспериментов.

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Тэги: КИТАЙ, СПУТНИК, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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