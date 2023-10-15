Китай вывел на орбиту метеорологический спутник

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту метеорологический спутник "Юньхай-1-04", сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Ракета была запущена в 08:54 по Пекинскому времени (04:54 по Баку) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Аппараты серии "Юньхай-1" создаются Шанхайской академией космических технологий (SAST) для слежения за состоянием атмосферы, земных водоемов и космической средой, предупреждения и борьбы с природными бедствиями, а также для проведения научных экспериментов.