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Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 выведен на окололунную орбиту

Китайский спутник-ретранслятор для обеспечения связи лунных станций страны с Землёй Queqiao-2 успешно выведен на окололунную орбиту, сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

"25 марта в 00:46 по Пекинскому времени (24 марта в 19:46 мск) спутник-ретранслятор Queqiao-2, пролетев около 112 часов по направлению к Луне, начал торможение на расстоянии примерно 440 км от Луны. Спустя несколько минут он успешно вышел на орбиту вокруг Луны", - говорится в сообщении телеканала.

По данным CCTV, специалисты планируют провести ряд манёвров по коррекции высоты и наклонения плоскости орбиты для выведения аппарата на высокую эллиптическую орбиту с периодом обращения 24 часа.

Также на окололунную орбиту были выведены два спутника для испытания технологий связи Tiandu-1 и Tiandu-2.

Аппарат был запущен к Луне с помощью ракеты "Чанчжэн-8" 20 марта со стартовой площадки космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

По замыслу Китайского национального космического управления (CNSA), Queqiao-2 должен будет обеспечивать связь Земли с зондом "Чанъэ-6", который в этом году планируется запустить к Луне для сбора грунта с её поверхности, а также со станцией "Чанъэ-4", осуществившей посадку на обратную сторону Луны в 2019 году.

В будущем специалисты также планируют использовать спутник для связи со станциями "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые отправятся к Южному полюсу Луны во второй половине 2020-х.

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Тэги: КИТАЙ, СПУТНИК, ЛУНА, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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