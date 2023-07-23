Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8937 RUR   0.0188 GBR   2.1894 TRY   0.0633

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 77.07 +1.42 Brent 81.07 +1.43

Дальнее зарубежье 23.07.2023 15:18

Столтенберг проведет 26 июля Совет НАТО-Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг соберет в среду, 26 июля, заседание Совета НАТО-Украина на уровне постпредов по просьбе украинской стороны, сообщает в воскресенье телеканал RTBF со ссылкой на официального представителя альянса Оану Лунгеску.

Цель встречи - "проконсультироваться относительно последнего развития событий и обсудить транспортировку украинского зерна по Черному морю", - приводит канал слова представителя НАТО.

Совет НАТО-Украина был учрежден на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

RTBF также ссылается на телефонный разговор Столтенберга с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся незадолго до объявления о созыве совета. Согласно сообщению генсека НАТО в твиттере, они обсуждали выход РФ из черноморской зерновой инициативы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, УКРАИНА, СОВЕТ


Похожие новости


Зеленский рассказал, какого оружия не хватает ВСУ Зеленский обсудил по телефону с Столтенбергом насущные для Украины и мира проблемы В Белом доме назвали решенным вопрос о будущем Украины в НАТО Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России Украина получит приглашение в НАТО на саммите Альянса весной 2024 года, если победит в войне - Чернев Вступление Украины в НАТО во время боевых действий означало бы третью мировую войну - Байден Украина получит свыше 1,5 млрд евро военной помощи от западных партнеров – Резников по итогам саммита НАТО Столтенберг призывает не спекулировать по поводу размещения военных НАТО в Украине после конфликта Все в НАТО согласны принять Украину в альянс, но не сейчас Столтенберг пообещал скорое начало обучения пилотов F-16 для Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az