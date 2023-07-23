Правые партии побеждают на выборах в Испании

Оппозиционная правая Народная партия по итогам всеобщих выборов получает 145-150 мест в парламенте, сообщает в воскресенье вечером агентство ЭФЭ со ссылкой на результаты опроса избирателей. Ультраправая партия "Голос" набирает от 24 до 27 мест. Таким образом, как отмечает агентство, Народная партия в случае коалиции с партией "Голос" может получить большинство в парламенте. Социалистическая партия премьера страны Педро Санчеса может рассчитывать, согласно опросу, на 113-118 мест. Движение "Сумар", объединяющее левую коалицию, получает от 28 до 31 места. Испанцы в воскресенье проголосовали на всеобщих выборах, которые проводились досрочно после роспуска парламента в мае.

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