Заручившаяся наибольшей поддержкой на выборах в Испании Народная партия намерена вести переговоры для формирования коалиции

Правая Народная партия Испании, заручившаяся наибольшей поддержкой избирателей, но не получившая большинства на состоявшихся всеобщих выборах, заявила о праве ее выдвиженца Альберто Нуньеса Фейхоо на формирование коалиционного правительства и необходимые для этого межпартийные консультации.
По сообщению испанского телеканала РТВЕ, Фейхоо намерен позвонить в понедельник премьеру, лидеру социалистов Педро Санчесу, с просьбой передать власть победителю.
"Мы ожидаем, что социалисты поведут себя ответственно", - приводит РТВЕ слова заместителя председателя Народной партии Мигеля Тельядо.
Как заявили в Народной партии, там готовы вести коалиционные переговоры с любой политической силой, кроме баскской националистической леворадикальной коалиции "Эускаль Эрриа Бильду".
Согласно окончательным итогам выборов, Народная партия получила 136 мест (на 47 больше, чем в парламенте предыдущего созыва), на второе место вышли социалисты Санчеса (122 места, что на два больше, чем ранее), а на третье - партия "Голос" - 33 места (на 19 меньше, чем ранее).
Для большинства в парламенте необходимо 176 мест. Таким образом, без привлечения других партий правые не смогут получить парламентское большинство. Не исключен и вариант, при котором левые, ныне находящиеся у власти, смогут снова сформировать правительство, договорившись о коалиции с рядом отличающихся от них по идеологии партий. Испанские СМИ называют такой тип коалиции "правительством Франкенштейна".
Испанцы в воскресенье проголосовали на всеобщих выборах, которые проводились досрочно после роспуска парламента в мае.
Парламент нового созыва соберется в августе. Далее, если за два месяца никто не сможет сформировать правящую коалицию, Испанию ждут повторные выборы.
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