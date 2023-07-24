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ТЭК 24.07.2023 13:57

SOCAR и PLL подписали соглашение о поставках СПГ в Пакистан

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и пакистанская Pakistan LNG Limited (PLL) заключили в понедельник в Лахоре рамочное соглашение о поставках СПГ в Пакистан, cообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пакистанские СМИ.

Они отмечают, что документ был подписан в присутствии премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

По данным СМИ, срок действия соглашения составляет один год с возможностью продления на такой же период. В соответствии с документом Пакистан получает возможность каждый месяц покупать СПГ у азербайджанской стороны по льготной цене.

Объем поставок СМИ не уточняют.

Как сообщали ранее в канцелярии премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, договоренность о начале поставок СПГ в Пакистан была достигнута в ходе визита Шарифа 14-15 июня в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (The Economic Coordination Committee/ECC) одобрил заключение рамочного соглашения о закупке СПГ между компаниями Pakistan LNG Limited (PLL) и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Р.Керимов

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Тэги: ПАКИСТАН, СПГ, ПОСТАВКИ


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