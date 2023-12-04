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ТЭК 04.12.2023 17:01

Баку и Исламабад обсудили поставки СПГ и нефтепродуктов

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил, что обсудил с временным федеральным министром энергетики Пакистана Мухаммадом Али на встрече в Дубае вопросы поставок в эту страну СПГ и нефтепродуктов.

«Обсудили на встрече с временным федеральным министром энергетики Пакистана Мухаммадом Али в Дубае поставки СПГ и нефтепродуктов (в Пакистан – ИФ)», - написал Шахбазов в понедельник в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Он добавил, что стороны рассмотрели перспективы сотрудничества Баку и Исламабада в энергетике.

Встреча прошла на «полях» 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае (ОАЭ), уточнил глава Минэнерго Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: ПАКИСТАН, СПГ, НЕФТЕПРОДУКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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