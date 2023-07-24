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ТЭК 24.07.2023 21:28

Marubeni основала компанию по переработке и утилизации солнечных панелей в Японии

Японские Marubeni и Hamada основали компанию Rexia Corporation, которая будет предоставлять услуги по повторному использованию и утилизации солнечных панелей, говорится в совместном пресс-релизе.

В Японии, стране, подверженной частым стихийным бедствиям, ежегодно утилизируется несколько тысяч тонн отходов в результате повреждения солнечных электростанций, отмечается в сообщении. Кроме того, с момента введения в стране схемы льготных тарифов (Feed-in Tariff, FIT), стимулирующих производство энергии из возобновляемых источников за счет ее покупки по гарантированной цене выше рыночной, спрос на солнечный сегмент быстро растет. При этом ожидается, что совокупная установленная мощность увеличится примерно с 69 ГВт по состоянию на декабрь 2022 года до примерно 120 ГВт к 2030 году. "Поскольку срок службы солнечной панели составляет примерно 25-30 лет, ожидаемая массовая утилизация использованных солнечных панелей в середине 2030-х годов становится признанной проблемой", - подчеркивается в меморандуме. Так, прогнозируется, что к середине 2030-х годов ежегодно будет утилизироваться около 800 тыс. тонн солнечных панелей.

Rexia будет продвигать сбор и переработку солнечных панелей, непригодных для повторного использования, путем разделения материалов на различные ресурсы. Также компания будет закупать пригодные для повторного использования панели, которые впоследствии будет продавать по схеме гарантии на продукцию, обеспечивая страхование ответственности за дефекты.

С 2012 года в Японии действует система, по которой правительство обязано закупать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии, у энергетических компаний по фиксированной цене.

Компания Hamada с 1973 года занимается переработкой и продажей стали и цветных металлов, а также специализируется на управлении промышленными отходами, демонтажных работах и энергетических решениях.

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Тэги: ЯПОНИЯ, MARUBENI, ПАНЕЛИ, ПЕРЕРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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