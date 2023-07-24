Apple рассчитывает сохранить поставки iPhone в 2023г на уровне прошлого года

Американская Apple Inc. просит своих поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15, примерно на уровне прошлого года, несмотря на проблемы в глобальной экономике и спад мирового рынка смартфонов, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Apple рассчитывает на увеличение выручки в текущем году и рассматривает возможность повышения цен на премиальные смартфоны линейки Pro.

Apple является самой дорогой компанией мира, и её показатели влияют на тысячи компаний-поставщиков, в которых работают миллионы сотрудников. Акции компании взлетели в полтора раза с начала года, а её капитализация превышает $3 трлн.

В текущем году компания сократила прогнозы продаж наиболее бюджетных моделей примерно на 2 млн из-за проблем с видеосенсорами, однако увеличила заказы на производство моделей Pro, сказали источники.

Мировые продажи смартфонов сокращаются уже восемь кварталов подряд, в том числе на 8% в апреле-июне, по данным Counterpoint Research. Продажи китайских брендов Vivo и Xiaomi (SPB: 1810) упали более чем на 10% в минувшем квартале, тогда как Apple зафиксировала снижение всего на 2%, при этом её доля мирового рынка в денежном выражении выросла до 17% за счет активного спроса на дорогие устройства.

"Apple поймала волну "премиумизации", достигнув рекордной доли на некоторых рынках, которые не считаются основными для компании, - написали аналитики Counterpoint. - Отличный пример - Индия, где продажи во втором квартале выросли на 50% в годовом выражении".