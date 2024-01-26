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Бизнес и законодательство 26.01.2024 01:18

Apple в 2023 году впервые стала лидером китайского рынка смартфонов, увеличив долю до 17,3%

Американская Apple Inc.впервые стала лидером китайского рынка смартфонов, увеличив свою долю в 2023 году до рекордных 17,3% с 16,8% годом ранее.

Согласно предварительным данным International Data Corporation (IDC), в целом продажи смартфонов в Китае в минувшем году снизились на 5% - до 271,3 млн, что является минимумом за десять лет.

В октябре-декабре, однако, поставки выросли впервые за 11 кварталов. Показатель увеличился на 1,2% в годовом выражении - до 73,6 млн смартфонов.

"Подъем Apple на первое место в 2023 году, особенно с учетом возобновившейся конкуренции со стороны Huawei, а также ослабления потребительских расходов, является огромным успехом для американской компании", - отмечает ведущий аналитик исследовательских проектов IDC в области клиентских устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе Уилл Вонг.

По его словам, Apple добилась этого, в частности, за счет ценового стимулирования.

Бренд Honor сохранил второе место на китайском рынке благодаря хорошо продуманной продуктовой стратегии. Компания утвердилась в верхнем ценовом сегменте рынка за счет успешной линейки складных устройств, а также в среднем и нижнем сегментах благодаря ряду популярных моделей, отметил Вонг.

Бренд Huawei в четвертом квартале вернулся в пятерку лидеров китайского рынка смартфонов после более чем двух лет отсутствия, заняв четвертое место.

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Тэги: КИТАЙ, APPLE, СМАРТФОНЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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