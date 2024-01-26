Apple в 2023 году впервые стала лидером китайского рынка смартфонов, увеличив долю до 17,3%

Американская Apple Inc.впервые стала лидером китайского рынка смартфонов, увеличив свою долю в 2023 году до рекордных 17,3% с 16,8% годом ранее.
Согласно предварительным данным International Data Corporation (IDC), в целом продажи смартфонов в Китае в минувшем году снизились на 5% - до 271,3 млн, что является минимумом за десять лет.
В октябре-декабре, однако, поставки выросли впервые за 11 кварталов. Показатель увеличился на 1,2% в годовом выражении - до 73,6 млн смартфонов.
"Подъем Apple на первое место в 2023 году, особенно с учетом возобновившейся конкуренции со стороны Huawei, а также ослабления потребительских расходов, является огромным успехом для американской компании", - отмечает ведущий аналитик исследовательских проектов IDC в области клиентских устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе Уилл Вонг.
По его словам, Apple добилась этого, в частности, за счет ценового стимулирования.
Бренд Honor сохранил второе место на китайском рынке благодаря хорошо продуманной продуктовой стратегии. Компания утвердилась в верхнем ценовом сегменте рынка за счет успешной линейки складных устройств, а также в среднем и нижнем сегментах благодаря ряду популярных моделей, отметил Вонг.
Бренд Huawei в четвертом квартале вернулся в пятерку лидеров китайского рынка смартфонов после более чем двух лет отсутствия, заняв четвертое место.
Баку ждет от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий – МИД Азербайджана
Ереван по рабочим каналам в ближайшие дни передаст Баку новые карты минных полей
Действия делегации Армении в ПАСЕ наглядно показали, что Ереван не хочет мира с Азербайджаном - диписточник
Колумбия объявила о бедствии из-за лесных пожаров и обратилась за международной помощью
Киностудия Skydance хочет купить все акции Paramount
Японский лунный аппарат SLIM перевернулся при посадке из-за отказа одного из двигателей - JAXA
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Страны НАТО в 2024 году примут в состав своих ВМС пять новых подводных лодок
США не причастны к крушению Ил-76 в Белгородской области
Турция завершила процесс ратификации присоединения Швеции к НАТО
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы