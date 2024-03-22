Apple открыла в Шанхае крупнейший для континентального Китая розничный магазин

Американская Apple Inc. открыла в Шанхае розничный магазин, который стал крупнейшим в континентальной части Китая и вторым по величине в мире, сообщает агентство "Синьхуа".
В церемонии открытия принимал участие главный исполнительный директор компании Тим Кук.
Этот магазин стал восьмым в Шанхае. Он расположен на площади Цзинъаньсы в центральном деловом районе мегаполиса.
Как сообщила Apple, во флагманском магазине работают более 150 сотрудников, которые могут общаться с покупателями на английском, японском, корейском, немецком, испанском и малайском языках, а также на 25 различных диалектах китайского языка.
"Во всем мире для нас нет более важной цепочки поставок, чем Китай", - заявил Кук. Он отметил, что Apple намерена укреплять долгосрочное сотрудничество с китайскими партнерами, в том числе в области экологичного и интеллектуального производства для достижения взаимовыгодных результатов.
В среду Apple провела совместную презентацию с китайскими поставщиками BYD, Lens Technology и Shenzhen Everwin Precision Technology, на которой были продемонстрированы последние достижения в таких областях, как интеллектуальное и "зеленое" производство, а также подготовка кадров.
"Мы принимаем во внимание 2030 год, до которого осталось всего шесть лет. Мы хотим достичь углеродной нейтральности (к этому времени - прим. ИФ). Для достижения этой цели и нашим партнерам, и нам самим потребуются тонны инноваций. Но, находясь здесь сегодня и побывав здесь много-много раз за прошедшие годы, я чувствую, что это вполне осуществимо", - заявил Кук.
Apple работает в Китае более 30 лет. Из 200 основных поставщиков компании в этой стране ведет производственную деятельность 151. На прошлой неделе Apple объявила, что расширит лабораторию прикладных исследований в Шанхае и создаст новую лабораторию в Шэньчжэне в этом году.
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