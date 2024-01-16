Apple снижает цены на новейшие смартфоны в Китае

Apple Inc. предлагает 5%-ную скидку на свои смартфоны, включая новейшие модели, в Китае по случаю Нового года по лунному календарю, пишет MarketWatch.
Скидки составят до 500 юаней ($70) и будут действовать в период с 18 по 21 января. Они будут распространяться в том числе на iPhone 15 и iPhone 15 Pro.
Apple часто устраивает новогодние распродажи в Китае, однако скидки редко распространяются на последние модели. Компания впервые снизила цены на новейшие устройства в прошлом году, подчеркивает MarketWatch, что свидетельствует о важности китайского рынка для компании.
Продажи компании в Китае в июле-сентябре сократились на 2,5% в годовом выражении, до $15,1 млрд. Отчетность за квартал, завершившийся в декабре, будет обнародована 1 февраля.
С начала 2024 года капитализация Apple понизилась на 3,4%, и на прошлой неделе компания уступила первую строчку в списке самых дорогих компаний США Microsoft впервые с конца 2021 года.
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