Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0194 GBR   2.1559 TRY   0.0565

Цена на нефть

15.01 $/bbl +/- WTI 72.45 -0.23 Brent 78.15 -0.14

Дальнее зарубежье 16.01.2024 00:50

Apple снижает цены на новейшие смартфоны в Китае

Apple Inc. предлагает 5%-ную скидку на свои смартфоны, включая новейшие модели, в Китае по случаю Нового года по лунному календарю, пишет MarketWatch.

Скидки составят до 500 юаней ($70) и будут действовать в период с 18 по 21 января. Они будут распространяться в том числе на iPhone 15 и iPhone 15 Pro.

Apple часто устраивает новогодние распродажи в Китае, однако скидки редко распространяются на последние модели. Компания впервые снизила цены на новейшие устройства в прошлом году, подчеркивает MarketWatch, что свидетельствует о важности китайского рынка для компании.

Продажи компании в Китае в июле-сентябре сократились на 2,5% в годовом выражении, до $15,1 млрд. Отчетность за квартал, завершившийся в декабре, будет обнародована 1 февраля.

С начала 2024 года капитализация Apple понизилась на 3,4%, и на прошлой неделе компания уступила первую строчку в списке самых дорогих компаний США Microsoft впервые с конца 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, APPLE, ПРОДУКЦИЯ, СКИДКИ


Похожие новости


Apple будет продавать iPhone 15 в Китае и Индии дороже, чем в США Китайские ритейлеры снизили цены на смартфоны Apple Китайская Xiao-i подала иск к Apple на $1,4 млрд, обвинив ее в нарушении патента на голосового ассистента Apple удалит тысячи iOS-игр из китайского App Store без лицензии Продажи iPhone в Китае выросли в марте, несмотря на конкуренцию со стороны смартфонов 5G Apple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавируса Прибыль Apple упадет на 29%, если продукцию компании запретят в Китае - Goldman Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышение пошлин до 25% Apple удалила тысячи приложений из китайского App Store Apple начнет принимать платежи через AliPay в своих магазинах в Китае

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az