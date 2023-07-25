Литва, Латвия и Эстония договорились ускорить синхронизацию энергосистем с Европой

Министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии во вторник в Риге договорились о синхронизации энергосистем стран Балтии с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года.

Документы, закрепляющие это соглашение, должны быть подписаны премьер-министрами стран Балтии и операторами энергопередающих систем, сообщило министерство энергетики Литвы.

В рамках соглашения операторы будут обязаны в августе 2024 года уведомить своих партнеров о совместном решении не продлевать контракт с участниками энергокольца БРЭЛЛ и синхронизироваться с Европой до февраля 2025 года.

"Данное решение принято с учетом изменившейся ситуации с геополитической безопасностью в регионе (...). Оно подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, который во вторник встретился в Риге с министром климата и энергетики Латвии Раймондсом Чударсом и министром климата Эстонии Кристеном Михалом, заявил, что такое соглашение должно быть подписано в начале августа. По его словам, цель состоит в том, чтобы подписать два документа: один на уровне премьер-министров, а другой - на уровне трех балтийских сетевых операторов.