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Дальнее зарубежье 25.07.2023 21:00

Кандидат в президенты США Рон Десантис попал в ДТП

Губернатор Флориды Рон Десантис во вторник попал в автомобильную аварию с участием нескольких машин по дороге на мероприятие в Чаттануге (штат Теннесси, США), сообщает Associated Press.

По информации агентства, Десантис не пострадал, а один из членов его команды получил легкую травму.

Другие детали происшествия не сообщаются.

Рон Десантис официально выдвинул кандидатуру для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев в мае этого года.

44-летний Десантис с 2019 года занимает пост губернатора Флориды. До этого с 2013 по 2018 год был членом палаты представителей США от этого штата. Он считается самым серьезным соперником экс-президента США Дональда Трампа среди других кандидатов-республиканцев.

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Тэги: США, ФЛОРИДА, ГУБЕРНАТОР, АВТОАВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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