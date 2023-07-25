Кандидат в президенты США Рон Десантис попал в ДТП

Губернатор Флориды Рон Десантис во вторник попал в автомобильную аварию с участием нескольких машин по дороге на мероприятие в Чаттануге (штат Теннесси, США), сообщает Associated Press.
По информации агентства, Десантис не пострадал, а один из членов его команды получил легкую травму.
Другие детали происшествия не сообщаются.
Рон Десантис официально выдвинул кандидатуру для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев в мае этого года.
44-летний Десантис с 2019 года занимает пост губернатора Флориды. До этого с 2013 по 2018 год был членом палаты представителей США от этого штата. Он считается самым серьезным соперником экс-президента США Дональда Трампа среди других кандидатов-республиканцев.
Очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении планируется провести в текущем году - Лавров
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества
ГПС Азербайджана предупредила о готовящейся армянской провокации на ППП Лачин
Transocean заключила контракт на сверхглубокое бурение в Мексиканском заливе на $0,5 млрд
Virgin Media O2 сократит 2 тыс. рабочих мест к концу года
Евросоюз намерен снизить энергопотребление в 2030 г на 11,7% больше прежнего прогноза
LVMH станет спонсором Олимпиады-2024 в Париже
В Азербайджане при происшествиях природного и техногенного характера в I полугодии 2023 года погибли 33 человека - МЧС
В Азербайджане в I полугодии при пожарах погибли 18 человек - МЧС
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
Банк Республика показал рост по всем финансовым показателям
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС