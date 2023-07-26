Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 июля ЦБА установил на уровне 1.8783 маната/1EUR (25 июля - 1.8822 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 июля сохранил на уровне 0.0188/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 26 июля ЦБА сохранил на уровне 0.0631 манат/1TRY.

Р.Керимов