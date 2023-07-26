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26.07.2023 14:15

В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя

В марте 2024 года в Баку впервые состоится Бакинская Водная Неделя.

Водная Неделя будет посвящена обсуждению вопросов дальнейшего развития этой сферы в Азербайджане, текущих задач и путей их решения, а также новых возможностей для заинтересованных сторон.

В рамках Бакинской Водной Недели, которая пройдет 12-14 марта, запланировано проведение Международной выставки и конференции по водному хозяйству.

Основной задачей мероприятия является привлечение в Азербайджан новых технологий, оборудования и инвестиций, которые будут способствовать дальнейшему развитию отрасли в Азербайджане, а также обсуждение важных вопросов, новых проектов и сотрудничества в данной сфере.

В рамках Бакинской Водной Неделе будут представлены разделы, посвященные строительной и буровой технике и оборудованию для водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, проектированию и строительству объектов водного хозяйства, информационным и коммуникационным технологиям в управлении водными ресурсами, технологиям опреснения воды, противоаварийным технологиям, лабораторному оборудованию и системам сброса и очистки сточных и дождевых вод.

Официальную поддержку Бакинской Водной Неделе оказывает Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана, а организатором выступает компания "Caspian Event Organisers".

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВОДНАЯ/НЕДЕЛЯ, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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