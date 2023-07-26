Алиев принял участие в открытии новой эстакады, насосных станций на ГРЭС «Шимал»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Баку новой эстакады и насосных станций на ГРЭС "Шимал" и малой гидроэлектростанции "Шимал", сообщает сайт главы государства.
Президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.
Было отмечено, что за последние 20 лет уровень воды в Каспийском море понизился на два метра, что привело к серьезным трудностям в работе ГРЭС "Шимал" общей мощностью 800 МВт, обеспечивающей электроэнергией более 40% Баку.
По словам Рзаева, ежедневное понижение уровня воды создавало серьезную проблему в снабжении станции охлаждающей водой, и становилось неизбежным полное прекращение в ближайшей перспективе деятельности электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2", вырабатывающих наибольшее количество энергии.
Для устранения этой угрозы ОАО "Азерэнержи" приступило к строительству 540-метровой эстакады и двух водонасосных станций, позволяющих брать холодную воду в Каспийском море с глубины 8 метров. Для обеспечения прочности эстакады на дно моря на глубине 20 метров забиты и забетонированы 1000 металлических свай длиной 30 метров каждая.
В настоящее время шесть из восьми насосов производительностью 9 тыс. кубометров в час каждый постоянно находятся в рабочем состоянии, два - в резерве. С помощью насосов в существующий канал закачивается 54 тыс. кубометров низкотемпературной воды, взятой в море с глубины 8,5 метра.
Глава государства также был проинформирован о малой гидроэлектростанции "Шимал".
В частности, "Азерэнержи" осуществило еще одно нововведение на территории электростанции "Шимал", построив 300-кВт малую гидроэлектростанцию, работающую на используемой и сбрасываемой в море охлаждающей воде.
Строительство малой ГЭС осуществлялось местными специалистами. Посредством этой станции в течение года будет вырабатываться около 2,5 млн кВт-час электроэнергии, которая будет использоваться для хозяйственных нужд электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2". В результате электроэнергия, используемая для внутренних нужд электростанции "Шимал", будет экономиться и передаваться в общую систему.
Б.Рустамбеков
Турецкая Turkish Aerospace Industries осуществит модернизацию штурмовиков «СУ-25» ВВС Азербайджана
Байрамов назвал необходимые условия для обеспечения мира в регионе
Очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении планируется провести в текущем году - Лавров
В Азербайджане у границы с Ираном произошло землетрясение
LVMH станет спонсором Олимпиады-2024 в Париже
В Азербайджане при происшествиях природного и техногенного характера в I полугодии 2023 года погибли 33 человека - МЧС
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Молдова выходит из соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенное в рамках СНГ
В Пхеньяне празднуют 70-летие окончания Корейской войны
Премьер Камбоджи обещает через три недели уступить пост сыну
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС