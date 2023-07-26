Алиев принял участие в открытии новой эстакады, насосных станций на ГРЭС «Шимал»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Баку новой эстакады и насосных станций на ГРЭС "Шимал" и малой гидроэлектростанции "Шимал", сообщает сайт главы государства.

Президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что за последние 20 лет уровень воды в Каспийском море понизился на два метра, что привело к серьезным трудностям в работе ГРЭС "Шимал" общей мощностью 800 МВт, обеспечивающей электроэнергией более 40% Баку.

По словам Рзаева, ежедневное понижение уровня воды создавало серьезную проблему в снабжении станции охлаждающей водой, и становилось неизбежным полное прекращение в ближайшей перспективе деятельности электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2", вырабатывающих наибольшее количество энергии.

Для устранения этой угрозы ОАО "Азерэнержи" приступило к строительству 540-метровой эстакады и двух водонасосных станций, позволяющих брать холодную воду в Каспийском море с глубины 8 метров. Для обеспечения прочности эстакады на дно моря на глубине 20 метров забиты и забетонированы 1000 металлических свай длиной 30 метров каждая.

В настоящее время шесть из восьми насосов производительностью 9 тыс. кубометров в час каждый постоянно находятся в рабочем состоянии, два - в резерве. С помощью насосов в существующий канал закачивается 54 тыс. кубометров низкотемпературной воды, взятой в море с глубины 8,5 метра.

Глава государства также был проинформирован о малой гидроэлектростанции "Шимал".

В частности, "Азерэнержи" осуществило еще одно нововведение на территории электростанции "Шимал", построив 300-кВт малую гидроэлектростанцию, работающую на используемой и сбрасываемой в море охлаждающей воде.

Строительство малой ГЭС осуществлялось местными специалистами. Посредством этой станции в течение года будет вырабатываться около 2,5 млн кВт-час электроэнергии, которая будет использоваться для хозяйственных нужд электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2". В результате электроэнергия, используемая для внутренних нужд электростанции "Шимал", будет экономиться и передаваться в общую систему.

Б.Рустамбеков