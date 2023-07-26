Молдова выходит из соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенное в рамках СНГ.
Пресс-служба правительства Молдовы сообщила, что в среду кабинет министров дал положительное заключение на законопроект, предусматривающий денонсацию соглашения государств-участников СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенное в Минске 30 декабря 1991 года. Законопроект передан в парламент для утверждения.
В пояснительной записке правительства отмечается, что "расторжение договора не несет никаких негативных политических последствий, так как Молдова продолжит быть частью системы безопасности в рамках ООН, сохранять перманентный нейтралитет, который не позволяет располагать иностранные войска на территории республики".
Также в ходе заседания кабинет министров одобрил законопроект о расторжении соглашения о продвижении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанный в Москве 13 марта 1992 года, и дополнительного протокола к документу.
В феврале 2023 г. министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдова начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. На протяжении последних двух месяцев парламент и правительство денонсировали около десятка соглашений, подписанных в рамках СНГ, в том числе соглашение о членстве в Межпарламентской Ассамблее СНГ.
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