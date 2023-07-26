ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах

Использование мобильных телефонов детьми в школах следует запретить для улучшения успеваемости, препятствования срывов уроков и помощи в защите детей от кибербуллинга, сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.
Согласно докладу, есть данные, указывающие на то, что чрезмерное использование смартфонов связано с ухудшением успеваемости, а высокие показатели времени, проведенного перед экраном, "может отрицательно влиять на самоконтроль и эмоциональную стабильность, а также усиливать тревожность и подавленное состояние".
В докладе подчеркивается, что цифровые технологии в целом, в том числе искусственный интеллект, должны подчиняться "ориентированному на человека подходу" в образовании и не должны заменять очные контакты учащихся с учителями.
"Онлайн взаимодействие не может быть заменой человеческому живому общению", - сказала гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.
В ЮНЕСКО отметили, что чрезмерное и непропорциональное использование учащимися цифровых технологий в школе и доме, в частности смартфонов, планшетов и компьютеров, может отвлекать их от работы и приводить к "пагубному воздействию" на качество образования.
При этом в организации признали, что современные технологии, несмотря на эти негативные факторы, позволили дать возможности для образования миллионам человек. В частности, согласно ЮНЕСКО, во время пандемии онлайн-образование помогло школам и университетам продолжать работать в условиях ограничительных мер.
ЮНЕСКО провела анализ образовательных систем в 200 странах. Согласно оценка организации, лишь в каждой шестой стране запрещено использование телефона в школе.
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