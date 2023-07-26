ЦБ прогнозирует рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2023г на 4%

Рост ВВП Азербайджана на 2023 год согласно прогнозам Центрального банка ожидается на уровне 1%, заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.
"Согласно июльским прогнозам ЦБА, до конца 2023 года ожидается рост ВВП Азербайджана на 1%, ненефтяного ВВП - 3-4%", - сказал Кязымов в среду на пресс-конференции.
Помимо этого, согласно прогнозам, в 2024 году рост ВВП ожидается на уровне 4-5%, ненефтяного ВВП - 5-6%.
Согласно данным Госкомитета по статистике, номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-июне 2023 года составил 60 млрд 302,1 млн манатов, увеличившись на 0,5%. Ненефтегазовый сектор в этот период вырос на 3,1%, тогда как спад в нефтегазовом секторе составил 2,1%.
Х.Насирзаде
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