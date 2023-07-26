Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8783 RUR   0.0188 GBR   2.191 TRY   0.0631

Цена на нефть

25.07 $/bbl +/- WTI 79.63 +0.89 Brent 83.64 +0.90

Дальнее зарубежье 26.07.2023 18:03

ЕС согласовал на уровне постпредов пакет санкций против Белоруссии

Постпреды стран Евросоюза согласовали введение нового пакета санкций в отношении Белоруссии, сообщается в среду в твиттер-аккаунте председательства Испании в Совете ЕС.

"Меры включают списки физических и юридических лиц", - говорится в сообщении. В нем указывается, что санкции - реакция на события в самой Белоруссии, а также - на украинский кризис.

Теперь, после одобрения постпредами, ЕС предстоит провести окончательное утверждение ограничительных мер. Затем санкционный список опубликуют в Официальном журнале Евросоюза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Евросоюз готовит пакет санкций против Белоруссии Фон дер Ляйен пообещала новые санкции ЕС против Беларуси ЕС снимет санкции с Беларуси, как только страна перейдет к демократии - Боррель Страны ЕС призовут ввести дополнительные санкции против Белоруссии Глава европейской дипломатии призывает страны Центральной Азии не допускать использования их аэропортов мигрантами из арабских стран В ЕС готовят новые санкции против властей Белоруссии - Маас США с ЕС готовят новый пакет санкций против Белоруссии - Белый дом Боррель заявил о необходимости обеспечить гуманитарной помощью мигрантов на границе ЕС и Белоруссии Фон дер Ляйен обещает сильный ответ ЕС на действия Минска в сфере миграции Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения между Белоруссией и ЕС о реадмиссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az