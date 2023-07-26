ЕС согласовал на уровне постпредов пакет санкций против Белоруссии

Постпреды стран Евросоюза согласовали введение нового пакета санкций в отношении Белоруссии, сообщается в среду в твиттер-аккаунте председательства Испании в Совете ЕС.

"Меры включают списки физических и юридических лиц", - говорится в сообщении. В нем указывается, что санкции - реакция на события в самой Белоруссии, а также - на украинский кризис.

Теперь, после одобрения постпредами, ЕС предстоит провести окончательное утверждение ограничительных мер. Затем санкционный список опубликуют в Официальном журнале Евросоюза.