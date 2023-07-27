Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 27 июля ЦБА установил на уровне 1.8862 маната/1EUR (26 июля - 1.8783 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 июля установил на уровне 0.0189/1RUB (26 июля - 0.0188/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 27 июля ЦБА сохранил на уровне 0.0631 манат/1TRY.
Х.Насирзаде
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