США призывают к немедленному освобождению президента Нигера

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают президента Нигера Мохамеда Базуму и призывают к его немедленному освобождению.

"Я разговаривал с президентом Базума ранее этим утром и ясно дал понять, что Соединенные Штаты решительно поддерживают его как демократически избранного президента Нигера", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам в Новой Зеландии.

"Мы призываем к его немедленному освобождению", - добавил он.

Ранее военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении президента Мохамеда Базума.

"Границы страны закрыты, и по всей стране объявлен комендантский час", - цитирует телеканал Al Jazeera заявление полковника Амаду Абдрамане.

Он добавил, что работа всех учреждений республики приостановлена.

Полковник сообщил, что силы обороны и безопасности Нигера выступили против президента Базума "из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления". В своем заявлении Абдрамане также предостерег от иностранного вмешательства.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против главы Нигера.

Телеканал CNN сообщил, что президент Базум был схвачен сотрудниками президентской гвардии, что привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.

Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией в среду утром по местному времени и содержится в президентском дворце в столице Ниамее вместе с Базумом, сообщил телеканал.