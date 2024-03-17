Нигер выходит из военного соглашения с США

Власти Нигера объявили о прекращении действия военного соглашения с США, дающего право американским военнослужащим находиться на территории этой африканской страны, сообщают в ночь на воскресенье французские СМИ.

"Правительство Нигера, учитывая стремления и интересы своего народа, приняло решение о немедленной денонсации соглашения, определяющего статус американских военных и сотрудников Пентагона на территории Нигера", - заявил в эфире телевидения своей страны представитель правительства Нигера Амаду Абдраман.

Он пояснил, что дальнейшее военное присутствие США в стране незаконно и "нарушает все конституционные и демократические правила".

Само соглашение, по словам Абдрамана, было "в одностороннем порядке навязано" Нигеру Вашингтоном 6 июля 2012 года.

На территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Они, в частности, контролируют базу беспилотников в центре страны. Декларированная цель такого военного присутствия - помощь в борьбе против экстремистов.

СМИ отмечают, что недавно из Нигера вылетела делегация госдепа США. Дипломаты в ходе трехдневного пребывания так и не смогли провести встречу с верховными лидерами африканского государства. Власти Нигера, в свою очередь, заявляли, что госдеп не согласовывал с ними параметры этого визита и лишь проинформировал о скором прибытии делегации.

Группа военных захватила власть в Нигере летом 2023 года. Вскоре после этого новые власти разорвали военное соглашение с Францией. В конце 2023 года последние французские военнослужащие покинули Нигер.