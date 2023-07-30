Блинкен предупредил о возможном прекращении помощи Нигеру в связи с военным переворотом

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что после насильственного смещения группой военных демократически избранного правительства Нигера американская помощь этой стране находится под угрозой срыва, сообщают мировые СМИ.

"Наше партнерство с Нигером в области экономики и безопасности, которое является значительным, измеряется сотнями миллионов долларов, зависит от продолжения демократического правления и конституционного порядка, которые были нарушены действиями в последние несколько дней", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Брисбене.

Он вместе с министром обороны США Ллойдом Остином принимает участие во встрече с австрийскими коллегами в формате "2+2".

Госсекретарь, как обратили внимание СМИ, не назвал очевидный захват власти в стране государственным переворотом.

Он отметил: "Независимо от того, как мы это называем, факт остается фактом: очень значительная помощь, которую мы оказываем, и которая существенно меняет жизнь народа Нигера, явно находится под угрозой". По словам Блинкена, Вашингтон "донес это настолько ясно, насколько возможно, до тех, кто несет ответственность за подрыв конституционного порядка и демократии в Нигере".

Ранее сообщалось, что оказывать финансовую поддержку Нигеру временно прекратил Евросоюз.

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступили против лидера страны. СМИ сообщали, что президент Базум был схвачен президентской гвардией. Впоследствии государственные СМИ Нигера назвали новым лидером страны армейского генерала Абдурахамана Тчиани. Сам он обратился к согражданам с видеообращением, в котором заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за накопившихся в стране проблем, в том числе экономических, из-за коррупции, отсутствия безопасности.

Также военные, сместившие президента, зачитали в минувшую пятницу на национальном телевидении заявление, в котором предостерегли иностранные государства от военного вмешательства.