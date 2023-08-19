США разрабатывают план по перемещению двух баз из Нигера в другие страны

Военное командование США готовит планы на случай, если потребуется проводить эвакуацию из Нигера двух баз, сообщает в пятницу Associated Press.

"Мы, конечно, надеемся, что сможем найти мирное дипломатическое решение кризиса в Нигере, и тогда нам не придется уходить", - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.

Речь идет о базе беспилотников, а также о базе, используемой для борьбы против террористов. Теперь американские военные определяют, в каких странах, кроме Нигера, можно было бы разместить эти базы, добавил Хеккер.

Базы находятся в столице страны Ниамее и городе Агадес на севере Нигера.

Хеккер заявил, что пройдут "недели или даже больше", прежде чем США примут какое-либо решение по поводу будущего баз.

Ранее сообщалось, что администрация США ищет способы сохранить американские войска в Нигере, чтобы продолжить борьбу с терроризмом в регионе, даже если нигерские военные откажутся вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.