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Дальнее зарубежье 19.08.2023 01:41

США разрабатывают план по перемещению двух баз из Нигера в другие страны

Военное командование США готовит планы на случай, если потребуется проводить эвакуацию из Нигера двух баз, сообщает в пятницу Associated Press.

"Мы, конечно, надеемся, что сможем найти мирное дипломатическое решение кризиса в Нигере, и тогда нам не придется уходить", - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.

Речь идет о базе беспилотников, а также о базе, используемой для борьбы против террористов. Теперь американские военные определяют, в каких странах, кроме Нигера, можно было бы разместить эти базы, добавил Хеккер.

Базы находятся в столице страны Ниамее и городе Агадес на севере Нигера.

Хеккер заявил, что пройдут "недели или даже больше", прежде чем США примут какое-либо решение по поводу будущего баз.

Ранее сообщалось, что администрация США ищет способы сохранить американские войска в Нигере, чтобы продолжить борьбу с терроризмом в регионе, даже если нигерские военные откажутся вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

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Тэги: США, НИГЕР, БАЗЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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