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Транспорт и связь 27.07.2023 12:04

Renault завершила I полугодие с прибылью, операционная маржа и FCF обновили рекорды

Французский автомобилестроительный концерн Renault SA увеличил выручку в первом полугодии на 27,3% и завершил период с прибылью, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка в январе-июне 2023 года составила 26,8 млрд евро против 21,1 млрд евро годом ранее, чистая прибыль - 2,1 млрд евро против убытка в размере 1,7 млрд евро в первом полугодии 2022 года.

Мировые продажи автомобилей повысились на 13%, до 1,134 млн.

Реализация электрифицированных легковых машин под брендом Renault (за исключением "мягких" гибридов, или MHEV) выросла на 18%. На эту категорию приходится 37% продаж легковых автомобилей бренда в Европе. Совокупные продажи бренда в регионе подскочили на 21%.

Общие продажи концерна на европейском рынке увеличились на 24%.

Товарные запасы, включая запасы независимых дилеров, на 30 июня достигали 569 тыс. автомобилей против 580 тыс. автомобилей в первом квартале.

Операционная рентабельность в первом полугодии достигла рекордных 7,6% по сравнению с 4,6% годом ранее. Свободный денежный поток (FCF) также обновил максимум, увеличившись до 1,8 млрд евро с 956 млн евро.

Renault по итогам года ожидает операционную рентабельность в диапазоне 7-8% против прогнозировавшихся по результатам первого квартала не менее 6% и свободный операционный денежный поток на уровне не менее 2,5 млрд евро против ожидавшихся ранее 2 млрд евро.

Акции французского концерна на торгах в четверг дешевеют на 1,1%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, RENAULT, ОТЧЕТНОСТЬ, ПОЛУГОДИЕ


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