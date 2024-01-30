Renault отказался от проведения IPO производителя электромобилей Ampere

Французская Renault SA отказалась от планов первичного размещения акций своего бывшего подразделения Ampere.

Как сообщается в пресс-релизе Renault, текущие рыночные условия не соответствуют оптимальным параметрам для проведения IPO. Ранее планировалось, что оно пройдет в первом полугодии 2024 года.

Ampere, производитель электромобилей и программного обеспечения для них, был выделен из Renault и стал отдельной компанией 1 ноября 2023 года в рамках подготовки к IPO.

В ноябре прошлого года новая структура заявляла о том, что в 2025 году планирует получить выручку свыше 10 млрд евро при объеме продаж в районе 300 тыс. электромобилей. В 2031 году Ampere намеревалась реализовать около 1 млн машин, что позволило бы ей достичь выручки в 25 млрд евро.

Главный исполнительный директор обеих компаний Люка де Мео в сентябре говорил, что оценка Ampere по итогам IPO может составить 8-10 млрд евро. Однако аналитики считали, что она будет гораздо ниже.

Котировки акций Renault растут на 0,9% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последний год снизилась на 7,1% (до 9,95 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 8,3%.