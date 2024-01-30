Renault отказался от проведения IPO производителя электромобилей Ampere

Французская Renault SA отказалась от планов первичного размещения акций своего бывшего подразделения Ampere.
Как сообщается в пресс-релизе Renault, текущие рыночные условия не соответствуют оптимальным параметрам для проведения IPO. Ранее планировалось, что оно пройдет в первом полугодии 2024 года.
Ampere, производитель электромобилей и программного обеспечения для них, был выделен из Renault и стал отдельной компанией 1 ноября 2023 года в рамках подготовки к IPO.
В ноябре прошлого года новая структура заявляла о том, что в 2025 году планирует получить выручку свыше 10 млрд евро при объеме продаж в районе 300 тыс. электромобилей. В 2031 году Ampere намеревалась реализовать около 1 млн машин, что позволило бы ей достичь выручки в 25 млрд евро.
Главный исполнительный директор обеих компаний Люка де Мео в сентябре говорил, что оценка Ampere по итогам IPO может составить 8-10 млрд евро. Однако аналитики считали, что она будет гораздо ниже.
Котировки акций Renault растут на 0,9% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последний год снизилась на 7,1% (до 9,95 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 8,3%.
Израиль не выведет войска из Газы, не отпустит террористов вплоть до победы - Нетаньяху
Заседание комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы запланировано на среду
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты председателю КНР
В МЧС России предполагают возобновить учения с участием всех прикаспийских государств
В связи со взрывом и пожаром в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку арестованы 2 человека
Neuralink Илона Маска впервые вживила мозговой имплантат человеку
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
США начинают поставки Украине ракет с бомбовым наконечником
Toyota и GM отзывают 61 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов
AccessBank в 2023 году в рамках программы самозанятости уже поддержал 59 предпринимателей
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы