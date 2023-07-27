Volkswagen во II квартале увеличил выручку на 15,2%, подтвердил годовой прогноз

Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) во втором квартале увеличил выручку на 15,2% и подтвердил прогноз на год.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в апреле-июне 2023 года составила 80,059 млрд евро по сравнению с 69,5 млрд евро за аналогичный период прошлого года.
Скорректированная операционная прибыль повысилась на 18,6% и достигла 5,6 млрд евро. Между тем прибыль после уплаты налогов сократилась на 3,1% - до 3,791 млрд евро.
Операционная рентабельность VW в прошлом квартале поднялась до 7% с 6,5%.
Продажи автомобилей увеличились на 15,5% - до 2,324 млн, производство - на 14,3%, до 2,418 млн единиц.
По итогам 2023 года автопроизводитель по-прежнему ожидает увеличения выручки на 10-15% и рассчитывает, что операционная рентабельность будет находиться в диапазоне 7,5-8,5%. При этом компания пересмотрела прогноз продаж до 9-9,5 млн автомобилей с ранее ожидавшихся примерно 9,5 млн.
Котировки акций VW снижаются на 2% в начале торгов во Франкфурте в четверг. За последние три месяца капитализация автокомпании уменьшилась на 1,4% (до 70,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 2,3%.
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