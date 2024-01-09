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Транспорт и связь 09.01.2024 22:46

Volkswagen в 2023 году нарастил мировые продажи на 12%, до 9,2 млн автомобилей

Глобальные продажи группы Volkswagen (VW) в 2023 году выросли на 12% и достигли 9,2 млн автомобилей, пишет MarketWatch со ссылкой на данные VW.

Реализация повысилась во всех регионах, в том числе в Северной Америке - на 18%, в Западной Европе - на 21%, в Центральной и Восточной Европе - на 14%, в регионе, объединяющем Ближний Восток и Африку - на 29%, в Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета материкового Китая и Гонконга) - на 9%.

Самый слабый рост зафиксирован в КНР - на 1,6%, до 3,2 млн автомобилей. При этом продажи Audi увеличились в стране на 13,5% и составили 728,6 тыс.

Глобальная реализация полностью электрических автомобилей (BEV) в 2023 году подскочила на 35%, до 770 тыс. Их доля в общем объеме продаж увеличилась до 8,3% с 6,9% годом ранее.

Мировые продажи бренда Volkswagen выросли на 6,7% - до 4,87 млн машин, в том числе BEV - на 21,1%, до 394 тыс., говорится в пресс-релизе компании.

Концерн планировал продать за прошлый год в общей сложности 9-9,5 млн автомобилей.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, ПРОДАЖИ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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