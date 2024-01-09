Volkswagen в 2023 году нарастил мировые продажи на 12%, до 9,2 млн автомобилей

Глобальные продажи группы Volkswagen (VW) в 2023 году выросли на 12% и достигли 9,2 млн автомобилей, пишет MarketWatch со ссылкой на данные VW.
Реализация повысилась во всех регионах, в том числе в Северной Америке - на 18%, в Западной Европе - на 21%, в Центральной и Восточной Европе - на 14%, в регионе, объединяющем Ближний Восток и Африку - на 29%, в Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета материкового Китая и Гонконга) - на 9%.
Самый слабый рост зафиксирован в КНР - на 1,6%, до 3,2 млн автомобилей. При этом продажи Audi увеличились в стране на 13,5% и составили 728,6 тыс.
Глобальная реализация полностью электрических автомобилей (BEV) в 2023 году подскочила на 35%, до 770 тыс. Их доля в общем объеме продаж увеличилась до 8,3% с 6,9% годом ранее.
Мировые продажи бренда Volkswagen выросли на 6,7% - до 4,87 млн машин, в том числе BEV - на 21,1%, до 394 тыс., говорится в пресс-релизе компании.
Концерн планировал продать за прошлый год в общей сложности 9-9,5 млн автомобилей.
Во внеочередных президентских выборах Азербайджана примут участие 7 кандидатов
Президент ОАЭ заявляет о готовности Абу-Даби развивать сотрудничество с Баку
Подписанные между Азербайджаном и ОАЭ документы создадут прочную основу для дальнейшего сотрудничества - Алиев
Розничные продажи книг в Китае в 2023 году выросли на 4,7%, до $12,8 млрд - отчет
Intel анонсировала ИИ-чипы для автомобилей
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Мадриде
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Народный банк Китая нацелен на расширение глобального присутствия юаня
Лидер ХАМАС призвал мусульманские страны снабдить бойцов группировки оружием
Блинкен предостерегает хуситов от продолжения обстрелов в Красном море
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы