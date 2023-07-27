SOCAR в I полугодии 2023г незначительно сократила добычу нефти, газодобычу увеличила на 14,6%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в январе-июне 2023 года добыла 3 млн 851,465 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.
По данным SOCAR, в I-ом полугодии 2022 года компания добыла 3 млн 864,839 тыс. тонн нефти. Таким образом, спад объема нефтедобычи в январе-июне 2023 года составил 0,3%.
Добыча газа по SOCAR в I-ом полугодии 2023 года составила 4 млрд 440 млн 479,3 тыс. кубометров против показателя аналогичного периода прошлого года на уровне 3 млрд 873 млн 595,516 тыс. кубометров. Таким образом, компания в январе-июне 2023 года нарастила газодобычу на 14,6%.
При этом, во II-ом квартале 2023 года компанией добыто 1 млн 930,974 тыс. т нефти и 2 млрд 235 млн 127,3 тыс. кубометров газа. Спад нефтедобычи по сравнению с показателями II-го квартала 2022 года составил 0,5%, рост газодобычи - на 14,3%
В 2022 году SOCAR добыла 7 млн 785,286 тыс. тонн нефти (спад на 1,4%), газа - 8 млрд 69,963 млн кубометров (рост на 2,7%).
Н.Аббасова
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