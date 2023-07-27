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Финансы 27.07.2023 19:20

Украина получила $1,5 млрд кредита ВБ под гарантии Японии, до конца года ожидает еще $2 млрд

Государственный бюджет Украины в четверг получил через механизм Целевого фонда Всемирного банка (ВБ) льготный заем в размере $1,5 млрд под гарантии правительства Японии, говорится в сообщении министерства финансов.

"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения", - приводятся в сообщении слова министра финансов Сергея Марченко.

Минфин отмечает, что за 2022 год и с начала 2023 года Украина получила более $581 млн льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).

"В текущем году ожидается, что правительство Японии предоставит еще $2 млрд прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд ВБ", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Минфин, по состоянию на 21 июля госбюджет Украины получил финансирование от международных партнеров в объеме $23,6 млрд при потребности на этот год в $42 млрд.

С того времени в бюджет поступили также 1,5 млрд евро очередного транша макрофинансовой помощи ЕС.

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Тэги: УКРАИНА, ЯПОНИЯ, ВБ, КРЕДИТ


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