Украина получила $1,5 млрд кредита ВБ под гарантии Японии, до конца года ожидает еще $2 млрд

Государственный бюджет Украины в четверг получил через механизм Целевого фонда Всемирного банка (ВБ) льготный заем в размере $1,5 млрд под гарантии правительства Японии, говорится в сообщении министерства финансов.
"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения", - приводятся в сообщении слова министра финансов Сергея Марченко.
Минфин отмечает, что за 2022 год и с начала 2023 года Украина получила более $581 млн льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).
"В текущем году ожидается, что правительство Японии предоставит еще $2 млрд прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд ВБ", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Минфин, по состоянию на 21 июля госбюджет Украины получил финансирование от международных партнеров в объеме $23,6 млрд при потребности на этот год в $42 млрд.
С того времени в бюджет поступили также 1,5 млрд евро очередного транша макрофинансовой помощи ЕС.
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