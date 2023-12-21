Украина получила $950 млн от Японии на восстановление инфраструктуры и соцпомощь

Государственный бюджет Украины получил более $950 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка по восстановлению инфраструктуры и социальной защите, сообщило министерство финансов Украины в четверг.

"Финансирование состоит из гранта Японии на $52,4 млн в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и ссуд от правительства Японии на $900 млн через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE)", - уточняется в пресс-релизе.

Согласно ему, средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета на неотложные и приоритетные нужды.

Ведомство поясняет, что проект INSPIRE финансируется за счет займа ВБ в размере $1,2 млрд из целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) при поддержке правительства Японии и нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения.

Целью проекта HOPE является восстановление инфраструктуры на пострадавших территориях. Средства также предоставляются владельцам домов и квартир на ремонт.

Министр финансов Сергей Марченко во вторник сообщал, что с начала этого года Украине удалось привлечь уже более $39 млрд внешнего финансирования по сравнению с $32,1 млрд за весь минувший год, а до конца 2023 года сумма достигнет около $42,3 млрд.