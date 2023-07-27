Баку и Астана обсудили перспективы в нефтегазовых проектах

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в четверг принял посла Казахстана в Баку Алима Байеля, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на посольство Казахстана.

В ходе встречи Джаббаров отметил готовность Азербайджана в ускорении азербайджано-казахстанских отношений.





“Министр выразил готовность Азербайджана к скорейшей реализации таких проектов как поставка железнодорожных локомотивов казахстанского производства в Азербайджан и поставка азербайджанских судов в Казахстан. В ходе беседы он обратил внимание на важность цифровизации Среднего коридора (ТМТМ), создания транспортно-логистической системы по принципу единого окна”, - отмечается в информации.





Кроме того, Джаббаров предложил рассмотреть возможность совместного участия Казахстана и Азербайджана в нефтегазовых проектах как в акватории Каспия, так и в других регионах.





Азербайджанский министр отметил важность Казахстана как надежного производителя и поставщика зерновых культур.

Байель, в свою очередь, также выдвинул ряд инициатив, направленных на углубление культурно-гуманитарного и экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.





Х.Насирзаде