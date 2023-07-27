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ТЭК 27.07.2023 18:41

Баку и Астана обсудили перспективы в нефтегазовых проектах

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в четверг принял посла Казахстана в Баку Алима Байеля, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на посольство Казахстана.

В ходе встречи Джаббаров отметил готовность Азербайджана в ускорении азербайджано-казахстанских отношений.


“Министр выразил готовность Азербайджана к скорейшей реализации таких проектов как поставка железнодорожных локомотивов казахстанского производства в Азербайджан и поставка азербайджанских судов в Казахстан. В ходе беседы он обратил внимание на важность цифровизации Среднего коридора (ТМТМ), создания транспортно-логистической системы по принципу единого окна”, - отмечается в информации.


Кроме того, Джаббаров предложил рассмотреть возможность совместного участия Казахстана и Азербайджана в нефтегазовых проектах как в акватории Каспия, так и в других регионах.


Азербайджанский министр отметил важность Казахстана как надежного производителя и поставщика зерновых культур.

Байель, в свою очередь, также выдвинул ряд инициатив, направленных на углубление культурно-гуманитарного и экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО

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