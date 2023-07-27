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Происшествия 27.07.2023 20:56

ЕС направил в Грецию пожарные самолеты

Европейская комиссия (ЕК) отправила девять пожарных самолетов на борьбу с природными пожарами в Греции, сообщил в четверг представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Еврокомиссия мобилизовала в общей сложности девять пожарных самолетов - это одна из наиболее мощных поддержек за последние годы", - поделился Уйвари в Twitter.

Между тем греческие власти ранее в четверг сообщили о взрыве на складе боеприпасов ВВС Греции в населенном пункте Неа Анхиалос на острове Волос. В настоящее время проводится эвакуация работников склада и людей, дома которых расположены поблизости от объекта. Несколько человек получили травмы.

Причины взрыва пока неизвестны, но ранее в четверг появились сообщения о том, что в близлежащем городе Волос природные пожары приобрели серьезный масштаб. Из-за них закрыли часть одной из наиболее загруженных автомагистралей, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями.

Также в четверг стало известно о том, что природные пожары в Греции достигли окраин Афин.

В частности, огонь в районе столичного пригорода Кифисья распространялся быстро из-за усилившегося ветра. Однако для тушения этого пожара задействовали несколько вертолетов и пожарных бригад, и в итоге его удалось потушить.

Пожарные на Родосе десятый день ведут борьбу с бушующими пожарами. Власти острова надеются, что к выходным пожары на Родосе удастся потушить.

Тем не менее, в шести районах Греции пока сохраняются высокие риски возникновения новых пожаров.

Сообщается также о новых очагах возгорания в лесах на острове Эвбея.

На ситуацию в Греции повлияла тепловая волна, охватившая южную Европу и Северную Африку, где экстремальная жара создала условия для возникновения и развития лесных пожаров.

Стихия также охватила леса Корсики и департамента Приморские Альпы на юго-востоке Франции.

Итальянские пожарные на Сицилии пока не могут взять под контроль лесные пожары, бушующие с начала недели. Из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды огонь быстро распространяется и приближается к крупным городам. Сообщается о трех погибших.

Представители нескольких регионов Италии обратились к властям с призывом объявить чрезвычайное положение.

Сотни пожарных также работают в охваченных огнем лесах близ хорватского Дубровника.

Кроме того, в некоторых частях Испании также по-прежнему бушуют пожары. На Канарских островах спасатели эвакуировали жителей нескольких сотен деревень. На острове Гран-Канария огонь уничтожил лесные массивы на территории в 200 га.

Огонь распространяется и в лесах Турции. В районе курорта Кемер накануне пожарные провели крупную операцию по тушению пожаров.

Пожарные в Алжире и Тунисе также задействованы в тушении лесных пожаров. В Алжире огонь затронул лесные массивы в 15 вилайетах. Сообщается о 40 погибших.

В Тунисе, на границе с Алжиром, тоже сложилась непростая ситуация на фоне приближающейся к 50 градусам по Цельсию температуре. Помимо приграничных районов, сообщается о лесных пожарах в Бизерте, Бедже и Сильяне.

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Тэги: СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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