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Финансы 28.07.2023 23:48

BASF сократила квартальную выручку на 25%, чистая прибыль упала в 4 раза

Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, подтвердила предварительные финпоказатели за второй квартал, указавшие на падение прибыли и выручки из-за снижения цен и уменьшения объемов продаж.

Как говорится в окончательной отчетности, чистая прибыль в апреле-июне понизилась до 499 млн евро с 2,09 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная EBIT снизилась на 57%, до 1,01 млрд евро.

Квартальная выручка сократилась на 25%, до 17,3 млрд евро.

Все показатели совпали с предварительными данными, обнародованными две недели назад.

BASF отметила низкий спрос со стороны основных покупателей продукции, за исключением автомобильной отрасли, в прошлом квартале. Тем не менее, компания надеется на умеренное восстановление спроса во втором полугодии.

Компания прогнозирует, что её выручка в 2023 году составит 73-76 млрд евро, скорректированная EBIT - 4,4-4,8 млрд евро.

Акции компании дешевеют на 0,4% на торгах во Франкфурте в пятницу. С начала года капитализация BASF увеличилась на 2,9%, до 41,1 млрд евро, тогда как германский индекс DAX за этот период прибавил 17,5%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BASF, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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