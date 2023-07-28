BASF сократила квартальную выручку на 25%, чистая прибыль упала в 4 раза

Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, подтвердила предварительные финпоказатели за второй квартал, указавшие на падение прибыли и выручки из-за снижения цен и уменьшения объемов продаж.
Как говорится в окончательной отчетности, чистая прибыль в апреле-июне понизилась до 499 млн евро с 2,09 млрд евро за аналогичный период годом ранее.
Скорректированная EBIT снизилась на 57%, до 1,01 млрд евро.
Квартальная выручка сократилась на 25%, до 17,3 млрд евро.
Все показатели совпали с предварительными данными, обнародованными две недели назад.
BASF отметила низкий спрос со стороны основных покупателей продукции, за исключением автомобильной отрасли, в прошлом квартале. Тем не менее, компания надеется на умеренное восстановление спроса во втором полугодии.
Компания прогнозирует, что её выручка в 2023 году составит 73-76 млрд евро, скорректированная EBIT - 4,4-4,8 млрд евро.
Акции компании дешевеют на 0,4% на торгах во Франкфурте в пятницу. С начала года капитализация BASF увеличилась на 2,9%, до 41,1 млрд евро, тогда как германский индекс DAX за этот период прибавил 17,5%.
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