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ТЭК 28.07.2023 17:45

Президент Азербайджана назначил семь новых вице-президентов SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о новых назначениях в компании SOCAR.

Согласно распоряжениям, новыми вице-президентами SOCAR назначены Исмаил Зяргярли, Арзу Джавадова, Зиба Мустафаева, Бабек Гусейнов, Афган Исаев, Анар Мамедов, Фуад Мусаев.

Текст распоряжений опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, SOCAR


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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