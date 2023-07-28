Президент Азербайджана назначил семь новых вице-президентов SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о новых назначениях в компании SOCAR. Согласно распоряжениям, новыми вице-президентами SOCAR назначены Исмаил Зяргярли, Арзу Джавадова, Зиба Мустафаева, Бабек Гусейнов, Афган Исаев, Анар Мамедов, Фуад Мусаев. Текст распоряжений опубликован в пятницу на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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