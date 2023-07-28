Алиев уволил пятерых вице-президентов SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении со своих должностей пятерых вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана). Соответствующие распоряжения опубликованы в пятницу на сайте главы государства. Согласно распоряжениям, Яшар Лятифов с должности вице-президента SOCAR по разработке месторождений, Сулейман Гасымов - с должности вице-президента SOCAR по экономическим вопросам. Кроме того, с должностей вице-президентов SOCAR освобождены Бадал Бадалов, Халик Мамедов и Дашкын Искендеров. До нынешних распоряжений руководство Госнефтекомпании включало 10 вице-президентов. Н.Аббасова

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