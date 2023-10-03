Скончался первый вице-президент SOCAR Хошбяхт Юсифзаде

Первый вице-президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Хошбяхт Юсифзаде скончался во вторник вечером в возрасте 93 лет.

О смерти Юсифзаде сообщили азербайджанские СМИ.

Xoшбахт Юсифзаде родился 14 января 1930 года в бакинском селе Пиршаги. Окончив в 1952 году Азербайджанский индустриальный институт (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), получил специальность «горный инженер-геолог». Трудовую деятельность начал в том же году в Баку в управлении «Госспецнефтепроект» Министерства нефтяной промышленности СССР, затем работал на различных должностях в объединении «Морнефть», тресте «Гюрганнефть» (ныне НГДУ «Нефтяные камни»), управлении «Главморнефть», объединении «Каспийморнефть», Государственном концерне «Азеринефть» и Государственной нефтяной компании.

В 2004 году Распоряжением Президента Азербайджана Х.Юсифзаде был назначен первым вице-президентом ГНКАР по геологии, геофизике и разработке месторождений, а в 2016 году – первым вице-президентом SOCAR.

При его непосредственном участии и руководстве были открыты и введены в эксплуатацию более 20 нефтегазовых месторождений в азербайджанском, туркменском и российском секторах акватории Каспийского моря, в том числе всемирно известные месторождения Азери, Чираг и Гюнешли.

В целом научные исследования Х.Юсифзаде внесли большой вклад в решение проблем, возникающих при открытии и разработке нефтяных и газоконденсатных месторождений.

Н.Аббасова