Глава ЦБА обсудил с председателями банков страны влияние глобальных экономических процессов на финансово-банковский сектор

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов в четверг провел очередную встречу с руководителями действующих в стране банков, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на ЦБА.

В ходе встречи обсуждались глобальные экономические процессы, в том числе факторы, влияющие на глобальный рост и инфляционные тенденции.





“На встрече также обсуждались процессы на денежном рынке, проводимые реформы в направлении усиления трансмиссии процентов, влияние последних мировых экономических тенденций на финансово-банковский сектор и другие актуальные вопросы”, - отмечается в информации.





Х.Насирзаде