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Макроэкономика 28.07.2023 18:15

Глава ЦБА обсудил с председателями банков страны влияние глобальных экономических процессов на финансово-банковский сектор

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов в четверг провел очередную встречу с руководителями действующих в стране банков, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на ЦБА.

В ходе встречи обсуждались глобальные экономические процессы, в том числе факторы, влияющие на глобальный рост и инфляционные тенденции.


“На встрече также обсуждались процессы на денежном рынке, проводимые реформы в направлении усиления трансмиссии процентов, влияние последних мировых экономических тенденций на финансово-банковский сектор и другие актуальные вопросы”, - отмечается в информации.


Х.Насирзаде


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Тэги: ЦБА, БАНКИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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