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Финансы 20.10.2023 17:15

TuranBank и Bank of Baku стали банками-агентами ЦБ по купле-продаже инвестиционных денежных знаков

Центробанк Азербайджана выбрал Bank of Baku и TuranBank в качестве банков-агентов по купле-продаже инвестиционных денежных знаков.

Центробанк Азербайджана отмечает, что с 10 мая 2023 года в обращение выпущены инвестиционные монеты, посвященные 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, номиналом 10, 20, 50 и 100 манатов. Они изготовлены из чистого азербайджанского золота 999.9 пробы. Содержание золота в монетах составляет соответственно 3,11 гр., 7,78 гр., 15,55 гр. и 31,1 гр.

«Bank of Baku и TuranBank подали соответствующие заявки и ЦБ выбрал их в качестве банков-агентов для стимулирования купли-продажи инвестиционных денежных знаков. В связи с тем, что отобраны банки-агенты, ЦБ прекращает куплю-продажу напрямую населению и банкам таких инвестиционных денежных знаков», - отмечается в информации ЦБ.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, БАНКИ, ДЕНЕЖНЫЕ/ЗНАКИ


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