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Транспорт и связь 28.07.2023 20:29

Премьер Азербайджана обсудил с главами профильных учреждений усовершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры в стране

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу провел заседание Координационного совета по транспорту, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Кабмин.

“На заседании обсуждались усовершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры в стране, решение проблемы пробок в Баку, повышение доступности общественного транспорта и оптимизация системы управления общественным транспортом, развитие Бакинского метрополитена, обеспечение безопасности движения и другие вопросы”, - отмечается в информации.


Также состоялись презентации о реализации программы трансформации транспортной мобильности и оценки потенциала Бакинского метрополитена.


Кроме того были заслушаны отчеты руководителей профильных учреждений по совершенствованию транспортной системы как столицы, так и страны в целом и организации ее эффективной работы, были даны соответствующие поручения.


Х.Насирзаде


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Тэги: КАБМИН, ЗАСЕДАНИЕ, ТРАНСПОРТ


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