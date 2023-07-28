Премьер Азербайджана обсудил с главами профильных учреждений усовершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры в стране

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу провел заседание Координационного совета по транспорту, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Кабмин.

“На заседании обсуждались усовершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры в стране, решение проблемы пробок в Баку, повышение доступности общественного транспорта и оптимизация системы управления общественным транспортом, развитие Бакинского метрополитена, обеспечение безопасности движения и другие вопросы”, - отмечается в информации.





Также состоялись презентации о реализации программы трансформации транспортной мобильности и оценки потенциала Бакинского метрополитена.





Кроме того были заслушаны отчеты руководителей профильных учреждений по совершенствованию транспортной системы как столицы, так и страны в целом и организации ее эффективной работы, были даны соответствующие поручения.





Х.Насирзаде