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Дальнее зарубежье 28.07.2023 20:46

Трамп намерен бороться за пост президента даже в случае обвинительного приговора

Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что продолжит участвовать в президентской гонке даже в случае, если его признают виновным в рамках уголовных дел.

"Это не остановит мою президентскую кампанию, это не остановит меня", - сказал Трамп в интервью журналисту Джону Фредериксу, отвечая на вопрос о том, остановит ли он свою предвыборную кампанию, если его приговорят к тюрьме.

Трамп подчеркнул, что в конституции США также нет положения, согласно которому он должен в таком случае остановить борьбу за пост президента.

Он также сказал, что каждый раз "понятия не имеет", в чем именно его обвиняют.

"Я даже не понимаю, что они говорят. Они пытаются запугать людей, чтобы люди ходили и рассказывали обо мне неправду. Я не сделал ничего плохого", - продолжил экс-президент.

Трамп отметил, что все президенты забирали с собой документы из Белого дома, но никто не проходил через то, через что приходится проходить ему.

Ранее в пятницу американские СМИ сообщали, что Минюст США выдвинул дополнительные обвинения против Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами во времена его работы в Белом доме. В обвинительном заключении утверждается, что Трамп и два его помощника - Уолтин Наута и Карлос Де Оливейра - потребовали, чтобы другой сотрудник Трампа "удалил записи с камер видеонаблюдения в клубе Мар-а-Лаго, чтобы предотвратить передачу этих записей федеральному большому жюри".

Трампу также предъявили еще одно обвинение - в умышленном хранении информации о национальной обороне. Согласно обвинительному заключению, речь идет об умышленном хранении сверхсекретного документа о возможных планах нападения на Иран, который экс-президент обсуждал с биографами во время встречи в Бедминстере (штат Нью-Джерси) в июле 2021 года. Отмечается, что документ был "презентацией, касающейся военной деятельности в чужой стране", и что Трамп "показал" его биографам во время встречи.

Трамп свою вину не признает.

Предвыборный штаб экс-президента назвал новые обвинения против него попыткой преследовать Трампа и его окружение.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Мар-а-Лаго. Ряд СМИ писали, что обыск связан с расследованием дела о незаконном присвоении Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать изъятые документы.

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Тэги: США, ТРАМП, КАМПАНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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