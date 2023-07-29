Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине.
"Мы внимательно проанализировали высказанные нашими африканскими друзьями мысли и соображения, мы относимся к этому очень серьезно и с большим вниманием", - сказал российский лидер на встрече с главами стран Африки, посвященной ситуации на Украине.
При этом Путин выразил надежду, что африканские коллеги "хорошо понимают природу и истоки этого кризиса".
Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил: "Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта, и мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию".
"Если бы это произошло, у нас бы сейчас и разговора этого не состоялось", - заметил он.
Путин отметил, что России особенно импонирует позиция выдвинувших инициативу стран о том, что "принципы Устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи". "Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других", - добавил глава государства.
"Нам сегодня говорят о том, что мы нарушаем Устав ООН. Я так не считаю. напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул Путин.
Гасанов распорядился обеспечить безопасность пассажирских самолетов, против которых армянские НВФ используют радиопомехи
Азербайджан будет решительно пресекать любые шаги, направленные против его суверенитета - МИД
Байрамов принял копии верительных грамот у нового посла Колумбии в Азербайджане
Чистая прибыль Repsol в I полугодии снизилась на 44% на фоне падения цен на энергоносители
ExxonMobil во II кв. сократила чистую прибыль более чем вдвое, объемы переработки - рекордные
Nostrum Oil & Gas в I полугодии снизила среднесуточную добычу углеводородов на 29%
Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии
Специалисты NASA потеряли связь с межпланетным аппаратом Voyager-2
Премьер Швеции обеспокоен, что полиция может выдать новые разрешения на акции с сожжением Корана
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных.
При поддержке Yelo Bank в Шамахе организован очередной «Летний лагерь»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС