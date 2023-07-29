Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине.

"Мы внимательно проанализировали высказанные нашими африканскими друзьями мысли и соображения, мы относимся к этому очень серьезно и с большим вниманием", - сказал российский лидер на встрече с главами стран Африки, посвященной ситуации на Украине.

При этом Путин выразил надежду, что африканские коллеги "хорошо понимают природу и истоки этого кризиса".

Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил: "Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта, и мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию".

"Если бы это произошло, у нас бы сейчас и разговора этого не состоялось", - заметил он.

Путин отметил, что России особенно импонирует позиция выдвинувших инициативу стран о том, что "принципы Устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи". "Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других", - добавил глава государства.

"Нам сегодня говорят о том, что мы нарушаем Устав ООН. Я так не считаю. напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул Путин.